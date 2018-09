Memmelsdorfer SPD lädt zur Weinfahrt ein

Die SPD Memmelsdorf unternimmt am Sonntag, 6. Oktober, eine Fahrt zum Weingut Loos in Dingolshausen. Abfahrt ist um 13 Uhr am Feuerwehrhaus. Zunächst fahren die Teilnehmer nach Friesenhausen bei Hofheim, um dort einen historischen Kaufladen zu besichtigen. Nach dem Kaffeetrinken in "Manuelas Sonnenhof" fahren sie nach Dingolshausen ins Weingut Loos, wo sie mit Armin Loos eine neue Route mit Überraschungen (circa eineinhalb Stunden) absolvieren. Danach sind sie im Weinkeller, wo sie bei Häckerplatte und Musik bis etwa 22.30 Uhr gemütlich beisammensitzen. Wer nur eine Käseplatte möchte, muss bei der Anmeldung Bescheid geben. Spätestens um 22.45 Uhr werden die Teilnehmer aufbrechen, so dass sie bis 24 Uhr wieder in Memmelsdorf sind. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Darin sind die Fahrt, die Führung im historischen Kaufladen, Musik und Trinkgeld für den Busfahrer enthalten. Anmeldungen nimmt Manfred Michel mündlich oder telefonisch unter der Rufnummer 09533/2950034 entgegen. red