Memmelsdorfer mit letztem Aufgebot gegen Forchheim

Die Qualifikation für die erste Runde des BFV-Verbandspokals hält für die Fußballer des SV Memmelsdorf ein reizvolles Derby parat. Die Mannschaft von Trainer Rolf Vitzthum, in der abgelaufenen Saison Sechster der Landesliga Nordost, empfängt am Sonntag (16 Uhr) den Nord-Bayernligisten SpVgg Jahn Forchheim in der Schmittenau.Eine kurze Analyse dürfte ausreichen, um den klaren Favoriten des Duells auszumachen. Während SVM-Coach Vitzthum darum kämpfen wird, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, kann der Forchheimer Trainer Christian Springer personell aus dem Vollen schöpfen. Jahn-Spielleiter Mesut Kimiz sagt sogar, dass es durchaus möglich sei, dass sich Forchheim noch von dem einen oder anderen Spieler trennen werde, da der aktuelle, komplett umgekrempelte Kader zu groß sei. Davon kann das Memmelsdorfer Trainergespann Vitzthum und Marco Zahn nur träumen.Gerade einmal 16 Mann umfasst das aktuelle Memmelsdorfer Landesligateam. Die sieben Abgänge zum Saisonende konnte der SVM bislang nicht kompensieren, und die Verletztenmisere aus der vergangenen Saison hat er mit in die Vorbereitung genommen. Torgarant und Top-Vorlagengeber Philipp Hörnes ist nach seinem Bänderriss noch nicht wieder topfit, und der Langzeitverletzte Pascal Schneider , der ein Jahr wegen eines Kreuzbandrisses ausfiel, muss ebenfalls erst vorsichtig wieder an regelmäßige Spiele herangeführt werden.Dazu kommen frisch Verletzte wie Dominic Leim (Meniskusriss), Daniel Schäfer (Armbruch), Markus Saal und Nicolas Müller (muskuläre Probleme) und urlaubsbedingt Fehlende (Tobias Weber, Thomas Kamm und Christopher Sowinski). Diese Misere machte sogar ein geplantes Vorbereitungsspiel am Donnerstag dieser Woche gegen die DJK Don Bosco Bamberg unmöglich, da Rolf Vitzthum nicht einmal elf Spieler zur Verfügung standen. So bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Memmelsdorfer gegen die offensichtliche Übermacht der Forchheimer stemmen können.SV Memmelsdorf: Medem/Schubert - Nikiforow, Siric, Schneider, Krüger, Wernsdorfer, Saal (?), Ogunjimi, Sperlein, Hörnes, Römer