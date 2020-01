Memmelsdorfer Mädchen holen den Titel

Auf Kreisebene waren sie in den Vergleichen jeweils noch knapp unterlegen, bei der oberfränkischen Meisterschaft in Hof drehten die U16-Volleyballerinnen des SC Memmelsdorf nun den Spieß um: Die Mannschaft von Trainerin Heike Hölzlein sicherte sich den Titel und verwies den stärksten Konkurrenten aus Neudrossenfeld auf Platz 2.

In der Vorrunde musste der SCM gleich zum Auftakt gegen den stärksten Gegner in der Gruppe, den TSV Hof, bestehen, was ihm auch mit 2:0 (25:13, 25:20) gelang. Gegen den BSV Bayreuth gewannen die Memmelsdorfer Mädchen ohne Probleme (25:7, 25:10). Neudrossenfeld setzte sich in der anderen Gruppe gegen die Bayreuther Turnerschaft und den ASV Oberkotzau ebenfalls ohne Schwierigkeiten durch. Im Halbfinale siegten sowohl die N. H. Young Volleys (2:0 gegen VG Hof) als auch Memmelsdorf (2:0 gegen BSV Bayreuth) deutlich. Das Spiel um Platz 3 gewann Hof.

Lange hielten die Memmelsdorferinnen dem Druck der körperlich überlegenen Neudrossenfelderinnen Stand, doch eine Schwächephase im eigenen Aufschlag kostete den ersten Satz (22:25). Der zweite Durchgang ging mit 25:19 an den SCM. Nervenstark entschied der Nachwuchs des SCM mit 15:9 den Tiebreak diesmal doch recht deutlich für sich. Wer sich bei der "Nordbayerischen" am Wochenende 8./9. Februar besser verkauft, bleibt abzuwarten. mh