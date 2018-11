Volleyball-Regionalliga Südost

Memmelsdorf will jüngste Pleite vergessen machen

Der Tabellensechste VGF Marktredwitz schlägt am Samstag um 18 Uhr in der Regionalliga Süd-Ost bei der ersten Volleyball-Herrenmannschaft des SC Memmelsdorf (8.) in der Seehofhalle auf. Nach der deutli...