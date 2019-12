Memmelsdorf lädt zum Weihnachtsmarkt

Es ist wieder Nostalgie im festlich geschmückten Pfarrhof angesagt: Auch heuer lädt die Gemeinde Memmelsdorf wieder zu ihrem zweitägigen Weihnachtsmarkt in das stimmungsvolle Ambiente des Pfarrhofes. Eine Krippe mit lebenden Tieren, Bastelangebote für Kinder und zur Jahreszeit passende musikalische Einlagen bieten ein schönes Familienprogramm, ergänzt durch zahlreiche Verkaufsstände aus der Region mit weihnachtlichen Accessoires und Geschenkideen. Der 6. Memmelsdorfer Weihnachtsmarkt beginnt am Samstag, 14. Dezember, um 16 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche (offizielle Eröffnung: 17 Uhr) bis circa 21 Uhr.

Am Sonntag, 15. Dezember, geht der Markt von 14 Uhr (Kaffee und Kuchen im Pfarrsaal) bis circa 21 Uhr in und um den Pfarrhof. Als Besonderheit für die kleinen Besucher gibt es in diesem Jahr eine Eisfee auf Stelzen, teilt die Gemeinde mit. Ebenfalls gibt es am Sonntag ein Kinderprogramm mit Bastelaktionen und vieles mehr.

Das komplette Programm findet sich im Veranstaltungskalender auf www.memmelsdorf.de. red