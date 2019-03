Memmelsdorf lädt zum Umzug

Am Faschingssonntag steht Memmelsdorf wieder einmal Kopf: Bereits zum 63. Mal schlängelt sich ab 14 Uhr der bunte Umzug durch die Faschingshochburg. Mit über 60 Wagen und Fußgruppen ist er der größte im Bamberger Land und lockt alljährlich Tausende von Zuschauern an. Die Stammgäste - insbesondere Kinder - wissen um die großzügigen Gaben in Form von Bonbons und anderen Leckereien, die von den Wagen des MCC und OKR auf die ausgelassen feiernde Menge niederprasseln und sind mit entsprechenden Behältnissen ausgestattet. Für alle anderen wurden von einer Firma für Baumaschinen und Werkzeuge in diesem Jahr 2000 Kunststoff-Eimer gespendet, die kostenlos an den Ortseingängen verteilt werden.

Anschließend lädt der Ortskulturring zum großen Faschingstreiben in die Seehofhalle. Dort erwartet die Zuschauer Musik und Tanz sowie Auftritte der Garden des heimischen MCC sowie der Faschingsvereine aus dem Umland. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt. Auch am Rosenmontag ist in der Seehofhalle einiges geboten: Ab 13 Uhr startet der große Kinderfasching. red