Memmelsdorf: klarer Sieg gegen Abstiegskonkurrenten

Die erste Volleyball-Herrenmannschaft des SC Memmelsdorf zeigte in der heimischen Seehofhalle wieder ihre Stärke und holte mit dem 3:0-Erfolg gegen den TV Mömlingen drei wichtige Punkte. Der SCM rückte in der Regionalliga Süd-Ost auf den achten Tabellenplatz vor und ließ Mömlingen hinter sich.

Mit kleinen Veränderungen in der Startsechs im Vergleich zum Heimspiel gegen den TSV Mühldorf ging es in das so wichtige Spiel um den Klassenerhalt. Trainer Jochen Neumerkel ließ gegen den Langzeitrivalen Michael Wiechmann statt Zhenja Nesterov auf der Außenposition auflaufen. Im Mittelblock kam Hannes Breuninger für René Schüler.

In der Anfangsphase waren es vor allem die zahlreichen Blockpunkte, die für einen frühen 8:4-Vorsprung sorgten. Bärenstark erwies sich wieder Diagonalspieler Gerald Schlegel, der gefühlt jeden Ball von Zuspieler Tobias Werner zu einem Punkt verwertete. Die Hausherren kontrollierten den ersten Satz und hielten die Gäste auf Abstand. Kaum war Mömlingen auf 18:17 herangekommen, bündelte der SCM wieder seine Konzentration und baute seine Führung auf ein 22:19 aus. ln der Endphase des ersten Satzes ließ man nichts mehr anbrennen - 25:22 für den SCM.

Der zweite Satz war eine deutliche Angelegenheit zugunsten der Hausherren aus dem Bamberger Vorort. Zu keinem Zeitpunkt verlor der SCM seinen Vorsprung. Zunächst war es nur eine 10:7-Führung, die im weiteren Verlauf zu einem 21:16 anwuchs. Top-Scorer in dieser Phase war Außenangreifer Michael Wiechmann. Die 2:0-Satzführung brachte der SCM schließlich mit dem 25:18 ins Ziel.

Der dritte Durchgang war umkämpfter und bot deutlich mehr Spannung für die Zuschauer in der Seehofhalle. Es fing schlecht an für den SCM - 0:4-Rückstand und die erste Auszeit. Die Aufholjagd endete erst beim 18:18. Neumerkel brachte in dieser Phase Außenangreifer Zhenya Nesterov für Michael Wiechmann, der später zum "MVP" der Partie gekürt wurde. Ab diesem Zeitpunkt gewann der SCM die Oberhand.

Nach dem 20:20 setzte sich der SCM mit zwei Punkten ab. Der nächste Punktgewinn resultierte aus einer Roten Karte gegen frustrierte Mömlinger - 23:20. Einen Satzball konnten die Gäste abwehren, bevor der SCM den 3:0-Sieg mit dem 25:21-Satzsieg vollendete. Trainer Neumerkel resümierte:"Wir haben uns endlich für unsere harte Arbeit und die starken Leitungen in den letzten Wochen mit einem Sieg belohnt." mw