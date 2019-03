Am Sonntag, 7. April, findet ab 17 Uhr in der Martin-Luther-Kirche ein Passionskonzert statt. In Lichtenfelser Erstaufführung erklingt der Kantatenzyklus "Membra Jesu nostri" des norddeutschen Barockkomponisten Dieterich Buxtehude von 1680. Inhalt ist die Betrachtung des gekreuzigten Christus: In sieben Abschnitten werden Füße, Knie, Hände, Seite, Brust, Herz und Gesicht allegorisch gedeutet und dem Beter zum Mit-Erleiden unter dem Kreuz vor Augen geführt. Bei dieser Aufführung singen und musizieren Stephanie Spörl (Sopran), Andreas Thiel (Bariton), Mitglieder des Instrumental-Collegiums Lichtenfels und der Lorenz-Bach-Chor. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. red