Melodien zum Träumen und Mitsingen

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, findet das Weihnachtskonzert der Jugendkapelle Breitenbach/Mitgenfeld statt. Los geht es um 19 Uhr in der Kirche "Heilige Familie" in Breitenbach. Im Anschluss lädt die Kapelle zum gemütlichen Beisammensein bei Glühwein und einem Essen in die Alte Schule ein. Spenden kommen der Jugendarbeit zu Gute und werden für Noten, Trachten und Ähnliches verwendet. sek