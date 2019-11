Melodien wie im großen Kino

Die Steigerung der Tätigkeiten des Kreisorchesters Lichtenfels wurde kürzlich wieder deutlich: Fast 70 Musiker hatten sich im Marktgraitzer Pfarrzentrum eingefunden, um die erste CD des Orchesters in drei Tagen einzuspielen.

Sie waren mit spürbar viel Freude dabei, wenngleich es für viele Musikerinnen und Musiker Neuland gewesen ist, eine CD aufzunehmen.

Immer wieder konnte und wurde etwas verbessert, doch dies muss so sein, wenn man etwas Gutes machen will. "Wenn etwas nicht richtig klingt und man steuert nicht dagegen und spielt es nicht nochmals, ist es auf der endgültigen Aufnahme drauf", erklärte Kreisdirigent Christian Stenglein.

Perfektion wurde angestrebt

"Stellt doch das Aufnahme-Mikro etwas weiter von den Pauken weg", schlug er der Percussionstruppe vor, "sonst wird es doch viel zu laut im Verhältnis zu den anderen Instrumenten." Stenglein war dabei sehr konzentriert bei der Sache, schließlich möchte er als Leiter des Orchesters die bestmögliche Aufnahme mit viel Perfektion erreichen.

"Für viele ist das ganz anders als bei einem Auftritt oder beim Proben für ein Konzert", fuhr er erklärend fort. Deswegen müsse eben manche Passage nochmals und nochmals und nochmals gespielt werden. Selbst beim "Frankenlied-Marsch", den ja eigentlich alle drauf haben sollten, sei dies nicht anders.

Aufnahmeleiter hörte genau hin

An der Reaktion mancher Musiker konnte man sehen, dass sie mit dem Dargebrachten zufrieden wären. Aber Chef ist nunmal Christian Stenglein - und würde der eine nicht so gelungene Passage nicht bemerken, dann wäre da immer noch Aufnahmeleiter Tim Birkner, dessen Stimme aus dem Aufnahmeraum immer mal wieder mit einem kritischen Einwand zu hören war.

Für den Laien war das, was im Detail verbessert wurde, kaum mehr verständlich. Doch wenn man das intensive Arbeiten und Musizieren erlebte, stellte man schon fest, dass hier etwas Tolles und Feines entstand. Wunderbare Musikstücke hatte Christian Stenglein für die CD-Einspielung ausgesucht. Auf der fertigen Scheibe wird praktisch für jeden Liebhaber dieser Art Blasmusik etwas dabei sein.

Auf den Spuren von Jules Verne

Ein Höhepunkt ist sicherlich "Around the world in 80 days" - das Buch "In 80 Tagen um die Welt" von Jules Verne hat wohl fast jeder schon gelesen oder im Fernsehen gesehen. Aber sicherlich haben die wenigsten Menschen dieses Musikstück gehört. Otto M. Schwarz setzte die turbulente Geschichte in ein spannendes Blasorchesterwerk um. In filmmusikähnlichem Stil komponiert, entstehen beim Hören von ganz alleine Bilder vor dem inneren Auge der Musiker und Zuhörer - Kino für die Ohren. Der abenteuerliche Start wird musikalisch umgesetzt, zu hören sind orientalische und asiatische Klänge bis zu Elefantenrufen und Indianergeheul. Immer wieder ertönen das Ticken einer Uhr und die Glockenschläge von Big Ben.

Wundervoll ist auch das ruhige Musikwerk "Abendmond". Sehr schön hat Komponist Thiemo Kraas die beiden Abendlieder "Der Mond ist aufgegangen" und "Abend wird es wieder" eingearbeitet. Weiter geht es mit Marsch, Polka und vielem mehr.

Bis Weihnachten auf dem Markt

Doch zu viel soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Wenn diese CD bis zum Weihnachtsfest erscheint, ist sie sicher ein tolles Geschenk. Fest steht bereits jetzt: Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Dies konnten alle bestätigen, die beim Aufnahmemarathon dabei gewesen sind. Und schließlich zeigte sich auch Christian Stenglein zufrieden mit seinem Kreisorchester.