Lichtenfels 11.02.2019

Konzert

Melodien voller Sehnsucht und Texte mit Tiefgang

Andy Lang wird am Freitag, 22. März, um 20 Uhr zum dritten Mal in der Kapelle in Loffeld auftreten. Der Nordbayerische Kurier schreibt über ihn: "Wer Andy Lang zuhört, merkt eines: Da singt und spielt...