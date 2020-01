Fiedler Vereinsmeister beim TTC Unterzettlitz An der Vereinsmeisterschaften des Tischtennis-Clubs Unterzettlitz beteiligten sich unter Organisation und Aufsicht von Jugendtrainer Frank Lunkgwitz zehn der derzeit aktiv im Verein spielenden Jugendlichen. Insbesondere die Spiele um Plätze 2 bis 5 waren hart umkämpft. Vorsitzender Manfred Butzin lobte die Fairness und den Gemeinschaftsgeist unter den Jugendlichen. Oskar Fiedler verteidigte im Finale gegen Lars Höppel seinen Titel aus dem Vorjahr.Platz 3 sicherte sich Paul Vetter vor Niklas Krause. bö A-Senioren suchen ihren Kreismeister Die Hallenkreismeisterschaft der A-Senioren finden am Samstag, 25. Januar, ab 14 Uhr in der Dreifachturnhalle in Kronach statt. Meldungen bis spätestens Samstag, 18. Januar, telefonisch bei Georg Skliwa (09261/677103 oder 0151/15626297). red Neulingskurs im März beim SV Zapfendorf Der nächste Neulingskurs für Fußball-Schiedsrichter steht an: Die Bamberger Gruppe hält am Freitag, 20. März (16.30 bis 21 Uhr) sowie am folgenden Samstag und Sonntag (9 bis 13 Uhr) im Sportheim des SV Zapfendorf einen L ehrgang ab. Infos gibt es bei Lehrwart Michael Demus (Tel.: 0172/8314406, E-Mail: michael.demus@t-online.de) oder beim stellvertretenden Gruppenobmann Simon Winkler (Tel.: 0176/50061149, E-Mail: simonwinkler51@yahoo.de ). df Baiersdorf: Fees kehrt wieder zurück Der Baiersdorfer SV, Schlusslicht in der Fußball-Landesliga Nordwest, hat die Defensive mit Joshua Fees (22) vom Bezirksliga-Klub TV 48 Erlangen verstärkt. dme