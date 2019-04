Handball: HGK spielt in Altenkunstadt Das "Endspiel" der Handballer der HG Kunstadt um den Abstiegsrelegationsplatz der Landesliga Nord findet nicht wie irrtümlich in der gestrigen Ausgabe angekündigt in der Burgkunstadter Obermainhalle sondern in der Kordigasthalle in Altenkunstadt an. Das letzte Heimspiel in dieser Saison gegen den Tabellennachbarn SG Auerbach/Pegnitz wird am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen. red Fußball: Dietersdorf verliert knapp in Eicha In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisklasse 3 Coburg hat am Donnerstagabend die SpVgg Dietersdorf beim Tabellendritten Spvg Eicha mit 0:1 verloren.

Die "Trächer" bleiben damit weiter im Rennen um Platz 1 und 2. Die Dietersdorfer verlangten dem Favoriten alles ab und hätten durchaus einen Punkt mitnehmen können. Kurz nach der Pause besaßen sie gute Chancen zum Ausgleich, scheiterten jedoch am starken Eichaer Torwart. So reichte den Platzherren ein Treffer von Adrian Dürr aus der 5. Minute zum Sieg. di