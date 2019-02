Meldepflicht für Betriebe

Private und öffentliche Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Arbeitgeber, die dieser Vorgabe nicht nachkommen, müssen eine Ausgleichsabgabe zahlen. Die Höhe dieser Abgabe ist abhängig von der Beschäftigungsquote. Zur Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht im Kalenderjahr 2018 müssen die beschäftigungspflichtigen Arbeitgeber bis spätestens 31. März der für ihren Sitz zuständigen Agentur für Arbeit ihre Beschäftigungsdaten anzeigen, dies teilte die Agentur für Arbeit mit.

In der Region Main-Rhön waren 2018 monatlich durchschnittlich 753 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet. Dies entsprach einem Anteil von rund 10,9 Prozent. "Schwerbehinderung und Leistungsfähigkeit schließen sich nicht gegenseitig aus. Wichtig ist es für schwerbehinderte Menschen, eine Arbeits- bzw. Ausbildungsstelle zu finden, bei der das Handicap keine Rolle spielt", betont Franziska Schnitzer, Teamleiterin der Abteilung für Rehabilitanden und Schwerbehinderte der Agentur für Arbeit Schweinfurt. "Heutzutage gibt es viele Hilfsmittel, die ein Handicap ausgleichen können." Besonders gute Chancen erhielten schwerbehinderte Menschen im letzten Jahr in der Region im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, dem Bereich Verkehr und Lagerei sowie im Gesundheits- und Sozialwesen."

Arbeitnehmer können sich unter der kostenfreien Servicerufnummer 0800/455 55 20 an den Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Schweinfurt wenden oder per E-Mail an Schweinfurt.Reha-Arbeitgeber@arbeitsagentur.de. red