Ebermannstadt vor 15 Stunden

Melanie Huml steht Rede und Antwort

Staatsministerin Melanie Huml (CSU) kommt am Freitag, 19. Juli, von 15.30 bis 17 Uhr in das Seniorenzentrum Ebermannstadt (Bahnhofstraße 14) zu einer Diskussion am runden Tisch in den "Bellini"-Saal. ...