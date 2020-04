Melanie Baumann (34)

"Das Foto entstand auf dem Globus-Parkplatz in Forchheim. Ich habe immer eine frische Maske im Auto in der Handtasche. Meine Maske und ich sind ein superlustiges Team. Warum? Um vor allem als gutes Beispiel voran zu gehen und um mein Gegenüber zu schützen. Warum sie mir gefällt? Weil bei dem Anblick einfach jeder lächeln muss! In der aktuellen Zeit sieht man so viele mürrische Gesichter. Dabei gibt es noch so viele Gründe, glücklich zu sein!