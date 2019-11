Ein Mekka für Leseratten ist sicherlich wieder der Bücherflohmarkt des Fördervereins der Lebenswerkstatt Melkendorf. Am ersten Adventswochenende wird vom Förderverein eine immense Auswahl an Büchern in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach zum Verkauf angeboten. Am Samstag, 30. November, von 10 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 16 Uhr können die Lesehungrigen in dem großen Bücherangebot stöbern und schmökern. Auf langen Tischreihen werden mit Unterstützung der Mitarbeiter des "Lebenswerks" sowie der Mitglieder des Fördervereins Bücher nach speziellen Themen wie Geschichte, Erdkunde, Sport, Kultur, Kochen und Backen bis hin zu einer Riesenauswahl an Romanen und Bildbänden aufgebaut. Zur Abrundung der günstigen Schnäppchen werden zusätzliche Aktionsverkäufe durchgeführt wie zum Beispiel am Sonntag die beliebte "Happy Hour". Das große Bücherkontingent wurde überwiegend von Privatleuten gespendet. Der Gesamterlös kommt den Menschen des "Lebenswerks" zugute. So werden mit dem Geld die Kosten für arbeitsbegleitende Maßnahmen, die Theatergruppe, für Ernährungskurse sowie die Anschaffung von Weihnachtspräsenten getragen. red