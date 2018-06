Meixner bei "Deutscher" auf der Matte

us



Eine Woche nach dem tollen Erfolg von Hannes Wagner bei den deutschen Meisterschaften der Griechisch-römisch-Ringer in Burghausen findet an diesem Wochenende die der Freistil-Spezialisten in Aschaffenburg statt. Auch hier ist ein Athlet des AC Lichtenfels am Start. Christoph Meixner geht in der 92-Kilo-Klasse auf die Matte in der Frankenstolz-Arena. Insgesamt sind neun Ringer in dieser Klasse gemeldet."Viel wird davon abhängen, welche Gegner Christoph zugelost bekommt", sagt ACL-Mannschaftsführer Heiko Scherer, der dem 27-jährigen Lichtenfelser Mannschaftskapitän bei einem guten Los durchaus einen Kampf um den dritten Platz zutraut.