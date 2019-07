Unter dem Titel "Flugträume & Meisterwerke à la da Vinci" zeigt das Einkaufszentrum "Market" in der Michelinstraße 142 in Hallstadt vom 12. bis 27. Juli eine große Ausstellung zu Ehren des 1452 geborenen Malers, Bildhauers, Architekten, Mechanikers, Ingenieurs und Naturphilosophen aus Italien. Im Zentrum der Schau steht ein an den Zeichnungen des Meisters ausgerichteter Nachbau seiner "Luftschraube", welche Jahrhundert nach seinem Tod die Vorlage für die Entwicklung von Hubschraubern liefern sollte. Auch Gemälde von Leonardo da Vinci und vieles mehr rund um das Leben dieses Genies sind in Hallstadt, natürlich als Kopien, zu bewundern. Bei einem "Da-Vinci-Rätsel" besteht zusätzlich die Chance, Einkaufsgutscheine zu gewinnen. red