Meistertitel und Engagement gewürdigt

"Es ist ein guter Brauch, verdiente Mitbürger aus den Bereichen Sport, Kultur und Ehrenamt auszuzeichnen, denn sie tun etwas für andere", so Bürgermeister Wolfgang Bauersachs anlässlich eines Ehrungsabends im TSV-Sportheim. Als Sportlerin des Jahres wurde Alma Maria Janson geehrt. Sie errang in diesem Jahr fünf Meistertitel in Oberfranken und konnte an den Nordbayerischen und Bayerischen Meisterschaften teilnehmen. Ihre Disziplinen waren Sprint, Hürdenlauf, Weitsprung, Hochsprung und Speerwurf.

Lobende Worte fand der Bürgermeister auch für die ehrenamtlichen Blutspendehelferinnen, allen voran für Karin Lankl, die seit 50 Jahren den Blutspendedienst organisiert und die BRK-Ehrenplakette in Gold erhielt. Gisela Fischer und Helga Scheller, die 25 Jahre mithalfen, erhielten die BRK-Ehrenplakette in Silber, überreicht durch Bernd Walter. Für die nunmehr zehnjährige Betreuung von Schwerstkranken und Sterbenden wurde als Hospizbegleiterin Almuth-Susanne Fischer geehrt.

Besondere Auszeichnungen erfuhren drei weitere Weitramsdorfer, so Wolfgang Friedrich, der seit 40 Jahren den TSV Weitramsdorf als Vorsitzender führt und bei den verschiedenen Baumaßnahmen selbst Hand mit anlegte. Zahlreich sind auch die Leistungen von Ulrich Höhn, dem Ehrenkommandanten der Feuerwehr Weitramsdorf, der lange als Erster Vorsitzender fungierte und seit 2004 Kommandant war. Schließlich erfuhr Jürgen Schlücke aus der Feuerwehr Weidach eine Ehrung, da er 26 Jahre Kommandant war.

Ferner gab es noch Blutspenderehrungen: Diana Püschl, Michael Forkel, Joachim Gagel, Frank Jendrzej (25-mal), Timo Schamberger (50), Susanne Tetzlaff, Bernd Schmölz (100) und Peter Neumer (125).

Für ihre guten Zeugnisse wurden die Schüler Ole Max Ellinger, Elena Wolf, Vincent Janson, Julia Siebert und Nicole Sarah Pluta geehrt.