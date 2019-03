Meisterschule hilft mit

Das Gasthaus "Am Berg" in Neubrunn wird grundlegend saniert und modernisiert. Geplant sind eine Neugestaltung des Gastraumes, des Obergeschosses mit kleinem Saal und Nebenzimmern sowie der Ausbau des Daches mit Wohnung. Für die Gestaltung holte sich das Haus Hilfe bei der Schreinermeisterschule Ebern. Der aktuelle Meisterkurs sah sich alles an und die 18 Meisterschüler entwarfen mehrere Projekte. Mustergültig wurden die Pläne und Modelle dem Bauausschuss der Dorfgemeinschaft vorgelegt. Begleitet von den Lehrern Stefan Andritschke und Thomas Herres erklärten die angehenden Schreinermeister ihre Ideen. str