Der Kirchenmusik-Förderverein St. Stephan e. V. lädt zum letzten Stephansberger Herbstkonzert 2019 ein: Unter der Woche fand ein Meisterkurs unter der Leitung von Edgar Krapp an der Mühleisenorgel statt, dessen abschließender Höhepunkt das Konzert für alle Orgelfreunde heute Abend um 19 Uhr in St. Stephan sein wird. Der Eintritt ist frei, Spenden für eine Truhenorgel sind willkommen, so die Veranstalter. red