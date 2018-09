Meisterschaftsrennen: mit 120 "Sachen" durch den Sportplatz-Parcours

Am kommenden Wochenende, vom 14. bis 16. September, richten sich die Augen der Drohnensportbegeisterten wieder nach Stettfeld. Dann findet auf dem Gelände des SC Stettfeld ein offizielles Meisterschaftsrennen im Drone Racing statt.

Die Veranstalter erwarten die 120 besten Drohnenpiloten aus dem gesamten Bundesgebiet. Ihre Aufgabe wird sein, mit Spitzengeschwindigkeiten von 120 km/h den anspruchsvollen Parcours auf dem Sportplatz zu durchfliegen. Hierzu sind Interessierte und Zuschauer herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl von Piloten und Gästen wird gesorgt sein.

Das Meisterschaftswochenende beginnt am Freitag mit der Anreise der Piloten und ersten Trainingsläufen. Am Samstagvormittag stehen zwischen 9 und 12 Uhr ebenfalls Trainingsläufe auf dem Programm, ehe es von 12 bis 19 Uhr an die Qualifikationsrennen geht.

Weitere Rennen finden am Sonntag von 9 bis 11 Uhr statt. Von 14 bis 17 Uhr geht es dann ins Finale mit Siegerehrung.

Am Freitag- und am Samstagabend wird vom SC Stettfeld zusätzlich ein Barbetrieb angeboten. cz