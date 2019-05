Meisterschaftsfeier des SC Jura Arnstein

Der SC Jura Arnstein steigt als Kreisliga-Meister in die Bezirksliga auf. Dieses historische Ereignis soll mit der offiziellen Meisterschaftsfeier gewürdigt werden. Beginn ist am Samstag, 25. Mai, um 18 Uhr mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus, zelebriert durch Bruder Pascal. Anschließend wird mit einem Festzug und Blasmusik zum Sportgelände gezogen. Dort werden Grußworte gesprochen und Ehrungen vorgenommen, ehe der gemütliche Teil der Feier beginnt. Der SC Jura lädt dazu alle Mitglieder, Funktionäre, Helfer, Sponsoren und Gönner ein. red