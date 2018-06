Meisterschaftsfeier beim SV

"Großartige Erfolge"



red



Vorsitzender Lothar Steinke freute sich, den größten Erfolg seit 15 Jahren für den SV Neuses mit zahlreichen Gästen im Sportheim feiern zu können. Erfreut stellte er fest, dass er zwei Meister zu ehren hätte. Da ist einmal die Herrenmannschaft, die in der Kreisklasse A5 schon einige Spieltage vor dem Ende als Meister feststand. Zum anderen die A-Jugend, die als Spielgemeinschaft gemeinsam mit dem SV Fischbach angetreten war und nach einer überragenden Leistung die Meisterschaft in der Kreisliga erringen konnten. Das gute Gesamtbild rundete schließlich die Damenmannschaft ab, die in der Kreisliga als Spielgemeinschaft mit dem ATSV Gehülz einen sehr guten vierten Platz erringen konnte. Deshalb freute er sich besonders zu dieser Feier die Zweite Bürgereisterin Angela Hofmann ( CSU ) und die Stadt-räte Winfried Lebok und Michael Zwingmann neben vielen Ehrenmitgliedern, Verantwortli-chen und den aktiven Spielern begrüßen zu können.Nach dem gemeinsamen Essen einer "Sau am Spieß", das Michael Schmidt vorbereitet hatte, erinnerte nun Hans Stalph in einem kurzen Rückblick an die großen Erfolge des SV Neuses und sprach von einem historischen Ereignis für den Verein, da man im Jahr 2003 die letzte Meisterschaft im Seniorenbereich hatte feiern können.Die Ehrung der Meistermannschaft übernahm dann Michael Myska der Abteilungsleiter Fußball mit seinem Stellvertreter Michael Reinhard . Anhand von Bildern der Meistermannschaft wusste er zu jedem Spieler eine Anekdote und rief so das Spieljahr noch einmal in Erinnerung. An jeden Spieler überreichte er nun einen Pokal mit seinem Namen.Besonders bedankte er sich bei Bernd Tschernitschek, dem Spielleiter der ersten Mannschaft, und Peter Gäßlein, dem Spielleiter der 2. Mannschaft. Der Spielführer der Meistermannschaft, Andreas Fiedler, überreichte nun an den Meister-Trainer Andreas Türkis als Dank für seine großartigen Leistung ein Meistertrikot mit allen Unterschriften. Der Trainer lobte die Kameradschaft , den Einsatz, den Trainingsfleiß und den Kampfgeist aller Spieler. Nur so ist der großartige Erfolg zu erklären. Im kommenden Jahr kämen nun 6 neue Jugendliche dazu, auch ihnen wünschte er viel Erfolg und einen guten Start im Erwachsenen Spielbetrieb. Als Mutmacher wurde nun an die Jugend- und die Herrenmeistermannschaft jeweils ein neuer Ball überreicht.Die Zweite Bürgermeisterin Angela Hofmann gratulierte beiden Mannschaften zu ihren großartigen Erfolgen. Und meinte in ihrem Grußwort: Der SV Neuses sei ein echter Traditionsverein, der ja auch die Stadt Kronach nach außen hervorragend vertrete.Dass man in diesem Jahr 24 Spiele gewinnen konnte, zeige deutlich, dass das Führungsteam es hervorragend verstanden habe, erfahrene und junge Spieler zu motivieren. Sie wünschte auch weiterhin sportliche Erfolge.Auch die beiden Stadträte Winfried Lebok und Michael Zwingmann schlossen sich diesen Wünschen an. Als finanzielle Grundlage für das Trainingslager überreichten sie Geschenkgutscheine und Bälle.