Meisterschaften der Senioren in Creußen

Der Tischtennisbezirk Oberfanken Ost führt am Sonntag, 6. Oktober, beim TTC Creußen die Senioren-Einzelmeisterschaften durch. Hierzu sind alle Spieler des Jahrgangs 1980 und älter eingeladen. Die Anmeldungen sind bis Donnerstag, 3. Oktober, an den Fachwart Günter Zech in Kulmbach zu richten.

Beginn ist um 9.30 Uhr für die Herren der Altersklasse (AK) 40, 50 und 60. Jeweils um 12.30 Uhr gehen die Herren der AK 65 bis 80 sowie die Damen der AK 40 bis 80 an den Start. In der jeweiligen Altersklasse erfolgt nochmals eine Trennung nach den Leistungsklassen, in denen die Akteure derzeit angesiedelt sind. Gespielt wird neben dem Einzel- auch der Doppelwettbewerb.

Die Ausschreibung ist auf der Homepage des Bezirks veröffentlicht. Hier kann Näheres zum Turnier entnommen werden. Die Einladung gilt für die Vereine in den früheren TT-Kreisen Hof, Bayreuth, Kulmbach und Kronach. hf