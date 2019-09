Meisterschaft der Hunde

Bei der Wettkampf-Veranstaltung der Hovawart-Freunde Coburg/Rödental in Rödental-Einberg handelt es sich um eine Leistungsprüfung in den Abteilungen Fährte, Unterordnung und Schutzdienst. Die Teilnehmer kämpfen am Samstag, 5. Oktober, ab 7.20 Uhr in zwei Prüfungen um den Titel des deutschen Meisters im Vielseitigkeitssport (IGP).

Den Rassezuchtverein für Hovawarthunde gibt es schon erstaunlich lange. Er wurde 1947 in Coburg gegründet und 1948 beim Amtsgericht Coburg als Verein eingetragen. Der Verein hat derzeit rund 5000 Mitglieder, regional aufgeteilt in sechs Landesgruppen. Er ist Mitglied im VDH (FCI). VDH bedeutet Verein für das deutsche Hundewesen, und FCI ist die Abkürzung für Fédération Cynologique Internationale - Internationaler Dachverband für das Hundewesen.

Circa 800 Welpen werden im Jahr in den Verein hineingeboren. Von den etwa 1500 Prüfungen durch die Mitglieder sind nicht nur Leistungsprüfungen zu absolvieren, sondern auch Zuchttauglichkeitsprüfungen.

Hauptzweck des Vereins ist die Zucht und Ausbildung der Rasse Hovawart, wobei bei der Zucht besonderes Augenmerk auf die physische und psychische Stabilität der Elterntiere und daraus resultierend der Welpen Wert gelegt wird. "Wir haben, trotz der Tatsache, dass der Hovawart eine körperlich große Rasse ist, eine Durchschnittslebenserwartung von knapp zwölf Jahren. Dies zeigt, dass bei der Zucht besonders verantwortlich umgegangen und abgewogen wird und wir den Einsatz von Deckrüden stark einschränken, um eine breite genetische Vielfalt zu erhalten", erklärt Annemarie Schröder von den Hovawart-Freunden Coburg/Rödental in einer Mitteilung. Der größte und älteste Zuchtbuch führende Verein im VDH hat für das Wettkampfereignis schon alles vorbereitet.

Siegerehrung ist um etwa 18 Uhr. red