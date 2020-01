Meisterpreis für Julia Lattner

Der Stadt Wallenfels war es ganz wichtig, dass im ersten Tagesordnungspunkt des Stadtrats im neuen Jahr mit Julia Lattner eine junge Wallenfelserin gewürdigt wurde. Diese hatte den Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung erhalten. Sie legte die Prüfung zur Wirtschaftsfachwirtin besonders gut ab und erhielt den Meisterpreis. Sie gehört zu den Besten ihres Prüfungsjahrganges.

"Es ist der Lohn für ihren Fleiß", freute sich Bürgermeister Jens Korn. "Sie arbeitete sehr viel dafür." Besonders freute sich der Bürgermeister, dass sie den Weg der beruflichen Bildung einschlug. Es zeigt, dass auch in der beruflichen Bildung eine Karriere möglich ist. Der Wirtschaftsfachwirt ist dem Bachelor gleichgestellt. Julia Lattner arbeitet bei der Firma Behrschmidt in Wallenfels. "Dieser Weg gibt ihr auch eine Zukunft in der Region", freute sich der Rathauschef. rg