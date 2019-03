Meisterliche Violinen erklingen in der Musikakademie

Ein Konzert mit dem Titel "Meisterliche Violinen" findet am Sonntag, 31. März, um 14 Uhr im Kammermusiksaal der Bayerischen Musikakademie Hammelburg statt.

Die Leitung hat Prof. Christoph Schickedanz, am Flügel ist Prof. Alexei Petrov. Der Kurs "Meisterliche Violinen" wird bereits zum 12. Mal unter der Leitung von Prof. Christoph Schickedanz in der Musikakademie veranstaltet, er ist seit 2004 Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und leitete bereits zahlreiche Meisterkurse in China, Kuba, Deutschland, Finnland, der Schweiz, Trinidad und Tobago, der Ukraine und den USA. Teilnehmer dieses Jahres sind junge Solisten der Weltspitzenklasse, die vielleicht schon bald in den großen Konzertsälen der Welt auftreten werden und sich hier ihren letzten Schliff holen. Aus diesem Teilnehmerkreis werden ausgewählte Teilnehmer in einem Abschlusskonzert mit anspruchsvollen Werken auftreten. Die Palette reicht von Werken von Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart über Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven und Felix Mendelssohn Bartholdy bis zu Sergei Prokofjew, Grazyna Bacewicz und weiteren. Zu Gehör gebracht werden Werke von Haruka Ouchi, Mio Sasaki, Hendrik Schiele, Elisabeth Schöneck, Anna Steinmeier, Alla Ternova,

Katarina Vashchenko und Guo Ziling. Der Eintritt ist frei. red