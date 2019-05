Meisterlehrgang Hauswirtschaft

Am Donnerstag, 6. Juni, 2019, können sich Hauswirtschafter an der Klara-Oppenheimer-Schule im Städtischen Berufsbildungszentrum für kaufmännische, hauswirtschaftliche und soziale Berufe in Würzburg, Königsberger Straße 46, um 17 Uhr über den geplanten berufsbegleitenden Vorbereitungslehrgang auf die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft informieren. Der Unterricht findet an einem Tag pro Woche statt und dauert von Oktober 2019 bis Februar 2022. Das Berufsbild des Hauswirtschaftsmeisters umfasst Tätigkeiten als hauswirtschaftliche Fach- und Führungskraft mit Ausbilderfunktion in Haushalten unterschiedlicher Strukturen, z.B. in Senioreneinrichtungen oder Betriebskantinen. Darüber hinaus aber auch als Unternehmer auf dem Sektor hauswirtschaftlicher Dienstleistungen, in der Direktvermarktung und in der Gästebeherbergung sowie als Fachkraft bei Verbänden, Fachverlagen und Presseorganen kann er tätig werden. Der angebotene Lehrgang vermittelt daher betriebswirtschaftliche Grundlagen, Qualitäts-, Projekt- und Personalmanagement, sowie Inhalte zu hauswirtschaftlichen Versorgungsleistungen. Weitere Informationen erhalten Interessierte am Fortbildungs-

zentrum für Hauswirtschaft in Triesdorf (Mittelfranken) bei Veronika Mend, Tel.: 09826/187 300, oder bei Martina Kladny, unter der Telefonnummer 09826/ 187 304. sek