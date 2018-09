Meisterkurs Violine konzertiert im Ahnensaal

Er möchte jungen Geigern helfen und ihnen neue Wege aufzeigen: Markus Wolf, Konzertmeister des Bayerischen Staatsorchesters. Der durch viele CD-Einspielungen bekannt gewordene Künstler wird nächste Woche zu einem Meisterkurs erwartet. Ein Abschlusskonzert in der Reihe "Haus Marteau auf Reisen"findet am 28. September im Ahnensaal von Schloss Thurnau statt.

Markus Wolf wurde 1962 in Wien geboren. Seit 1989 ist er Erster Konzertmeister an der Bayerischen Staatsoper in München. Zuvor hatte er die gleiche Position bei den Wiener Symphonikern inne. Seit 2000 unterrichtet er am Münchner Richard-Strauss-Konservatorium und seit 2005 an der Musikhochschule Augsburg. 2012 wurde Markus Wolf zum Honorarprofessor ernannt.

Einzigartiges Erlebnis

Seit 2010 geht die Musikbegegnungsstätte des Bezirks in Lichtenberg auf Reisen. "Damit soll Musikfreunden die Möglichkeit eröffnet werden, einen einzigartigen Konzertabend zu erleben", sagt Bezirkstagspräsident Günther Denzler. Der Bezirk möchte mit den Konzerten der Meisterkurse auch neue kulturelle Akzente setzen und das Potenzial von Haus Marteau als Musikbegegnungsstätte mit internationalem Ruf weiter ausbauen. Der Meisterkurs für Violine mit Professor Wolf findet vom 24. bis zum 29. September in Bad Steben statt.

Klavierassistenz hat der deutsche Pianist Andreas Kirpal, Dozent an den Musikhochschulen in München und Augsburg. Die Teilnehmer des Meisterkurses kommen aus Korea und aus Deutschland.

Das Abschlusskonzert des Meisterkurses findet am Freitag, 28. September, um 19 Uhr im Ahnensaal von Schloss Thurnau statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Gerhard Buberl, Schorrmühlstraße 1, Telefon 09228/643, und in der Buchhandlung Häußinger in Thurnau, Telefon 09228/382. red