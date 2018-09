Meisterkurs für Violine im Schloss

In der Reihe "Haus Marteau auf Reisen" gastiert der Meisterkurs für Violine von Professor Markus Wolf am Freitag, 28. September, um 19 Uhr im Ahnensaal des Thurnauer Schlosses. Die Teilnehmer des Meisterkurses kommen aus Deutschland und Korea. Karten im Vorverkauf gibt es bei Gerhard Buberl, Schorrmühlstraße 1, Telefon 09228/ 643 und in der Buchhandlung Häußinger, Mittlerer Markt 1, Telefon 09228/382. red