Der Musiksommer Obermain begrüßt am Freitag, 31. Mai, um 19 Uhr den Meisterkurs für Cello der internationalen Musikbegegnungsstätte im Kaisersaal von Kloster Banz. Die Schüler des Meisterkurses für Cello haben ihre Fertigkeiten und ihr Können bei Professor Reiner Ginzel perfektioniert und werden an diesem Abend ihr Erlerntes bei einem Konzert zum Besten geben. Die Bandbreite und Vielfalt der vorgetragenen Stücke in Kombination mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten der Meisterschüler macht den Reiz des Konzertes aus. Die Besucher dürfen sich auf einen musikalischen Abend mit Ausnahmetalenten in stilvollem Ambiente freuen. Karten für das Meisterkurskonzert am Freitag, 31. Mai, um 19 Uhr, im Kaisersaal von Kloster Banz, gibt es bei nachfolgenden Stellen: Online-Kartenbuchung: www.proticket.de/MSO, telefonische Kartenbuchung: ProTicket-Hotline 0231/9172290, lokale Vorverkaufsstellen: Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein, Bahnhofstraße 1, Tourist Info der Stadt Lichtenfels, Marktplatz 10, Kreiskasse im Landratsamt Lichtenfels, Kronacher Straße 28 - 30; Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Ermäßigung gibt es für Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Ehrenamtskarteninhaber gegen Ausweisvorlage an der Konzertkasse. red