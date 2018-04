Meisterfeiern in den Kreisligen: TS Kronach II und ATSV Reichenbach am Ziel

Im Tischtenniskreis Kronach traf bei den Herren das ein, was sich bereits abgezeichnet hat: Die zweite Mannschaft der TS Kronach in der 1. Kreisliga und der ATSV Reichenbach in der 2. Kreisliga machten mit klaren 9:2-Auswärtserfolgen die Meisterschaft perfekt.



Herren, 1. Kreisliga

Die TS Kronach II ließ sich auch in ihrem vorletzten Saisonspiel gegen den TTC Wallenfels mit einem ungefährdeten 9:2-Auswärtssieg in ihrer 17. Punktspielbegegnung unbezwungen. Damit haben sie die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga in trockene Tücher gebracht. Die beiden Wallenfelser Zähler gingen auf das Konto von Markus Zeuß, der sein Einzel und das Doppel mit Philipp Müller gewann. Bester Punktesammler beim Gewinner war Spitzenspieler Michael Bittruf (2,5).

Ein interessantes Kellerduell lieferten sich der Vorletzte SG Neuses und das Schlusslicht DJK/SV Neufang II. Obwohl die Hausherren schon mit 8:3 vorne lagen, mussten sie nochmals zittern. Neufang landete nämlich vier Siege am Stück (8:7-Zwischenstand), so dass erst das Schlussdoppel Weidner/Gässlein den neunten Punkt für die SG Neuses markierte. Wolfgang Weidner hatte bereits das Eingangsdoppel gewonnen und überzeugte auch mit dem Gewinn seiner beiden Einzel in diesem Spiel



2. Kreisliga

Das Gleiche wie für die TS Kronach II in der 1. Kreisliga trifft auch für den ATSV Reichenbach zu. Er machte erwartungsgemäß beim SV Nurn (9:2) den Titelgewinn perfekt. Somit kann Verfolger TSV Steinberg bei nunmehr drei Zählern Rückstand auch mit einem Sieg im noch ausstehenden Gipfeltreffen in Reichenbach (Samstag, 14. April) den ersten Platz nicht mehr erreichen.

Der während der Saison mit vielen personellen Problemen konfrontierte FC Pressig kam in seinem vorletzten Punktetreffen zum dritten Saisonsieg (9:4 beim SC Haßlach).



3. Kreisliga West

Seine imponierende Erfolgsserie baute der bereits feststehende Meister TSV Windheim III mit einem 9:0 gegen den TV Marienroth II auf 33:1 Punkte aus.

Obwohl Lothar Vogel vom FC Wacker Haig II beim TSV Teuschnitz II 2,5 Zähler einfuhr, zog sein Team beim Tabellen-Dritten mit 5:9 den Kürzeren. Beim TSV überzeugten Gustav Förtsch und Wolfgang Neubauer (jeweils 2,5 Punkte).



3. Kreisliga Ost

Mit dem 9:5-Heimsieg des TSV Weißenbrunn gegen den TSV Steinberg II haben die "Bierbrauer" den vorletzten Tabellenplatz (vorerst) verlassen. Den momentan gesicherten achten Rang behalten sie aber nur, wenn der TVE Gehülz am Freitag, 13. April, zu keinem Doppelpack bei der SG Neuses II kommt. Als Schlusslicht hat der SV Hummendorf II (4:9 gegen TTC Au III) die Serie abgeschlossen.



4. Kreisliga

Nach einer langen Durststrecke kam die fünfte Mannschaft des TSV Windheim zum ersten spielerischen Erfolg. Zwar lag das Team gegen den TTC Au IV mit 5:6 hinten, doch mit vier Siegen in Folge drehten sie noch das Spiel (9:6).



4. Kreisliga (4er-Teams)

Der TSV Ebersdorf II (19:7 Punkte) blieb mit dem 8:0 gegen den TTC Brauerdorf II dem SV Fischbach (20:6) auf den Fersen. Am morgigen Mittwoch kommt es in Fischbach zum direkten Aufeinandertreffen und somit zur Entscheidung um den Meistertitel.



Damen, 1. Kreisliga

Da der TSV Windheim II auch das Spiel gegen den Tabellen-zweiten SC Haßlach II mit 8:3 gewann, geht er mit dem souveränen Punkteverhältnis von 28:0 als Meister durchs Ziel. hf