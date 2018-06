Meistercup in Dampfach

red



Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die Gruppen für das unterfränkische Bezirksfinale um den Erdinger Meister-Cup bei der DJK Dampfach an diesem Samstag (13 Uhr) ausgelost. Die Lose zog der Bezirksvorsitzende Jürgen Pfau gemeinsam mit dem Wonfurter Bürgermeister Holger Baunacher und dem Dritten Bürgermeister und Schirmherrn Rudolf Weidenbacher. Die erstplatzierte Frauenmannschaft sowie die zwei besten Herrenteams qualifizieren sich für das Landesfinale am Sonntag, 8. Juli, um 11.30 Uhr bei der TSG 08 Roth. Darüber hinaus kann sich jeweils ein Herren- und Frauenteam im Geschicklichkeits-Parcours einen Platz für die Endrunde in Roth sichern, wo dann auch die Meister der Ligen auf Verbandsebene mit ins Geschehen eingreifen. Bei den Herren sind das unter anderem Regionalligameister und Drittligaaufsteiger TSV 1860 München sowie die Bayernligameister SV Heimstetten (Süd) und SV Viktoria Aschaffenburg (Nord). Bei den Frauen sind der FC Forstern (Bayernliga), FC Ingolstadt 04 II (Landesliga Süd) und der SV Frensdorf (Landesliga Nord) am Start.Herren, Gruppe A: FT Schweinfurt, TSV Zell/Ebersberg, SG Rimbach/Lülsfeld, DJK Oberschwappach; Gruppe B: SV Rödelmaier, (SG) FC Lindach/SV Kolitzheim, Dettelbach und Ortsteile, SV Bütthard; Gruppe C: FC Geesdorf, SV Aura, SG Margetshöchheim, TSV-DJK Wülfershausen; Gruppe D: Spfr. Sailauf, TSV Duttenbrunn, DJK Weichtungen, DJK Stadelschwarzach; Gruppe E: TSV Bergrheinfeld, SSV Gädheim, TSV Aub VfR Stadt Bischofsheim ; Gruppe F: SG Hettstadt , SG Stadtlauringen/Ballingshausen, TSV 1874 Erlabrunn , SV Bavaria Wiesen; Frauen (Jeder-gegen-Jeden): SG TSV Grafenrheinfeld/DJK Schweinfurt, SB DJK Würzburg, SC Heuchelhof, FC Schweinfurt 05, FV 1948 Dingolshausen, VfR Großostheim