Der Michelauer Pfeifenclub lädt am Samstag, 20. Juli, zur oberfränkischen Meisterschaft im Zigarre-Langsamrauchen ins Schützenhaus ein. Geraucht wird nach den Wettkampfregeln des oberfränkischen Raucherverbandes. Meister ist der, der an der Zigarre am längsten die Glut hält. Teilnehmen können alle Rauchervereine aus Oberfranken. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. marr