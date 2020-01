Meister im Café Clatsch

Über das Thema "Meditation" spricht am Mittwoch, 22. Januar, im Café Clatsch der Ehrwürdige Ashin Otama, Meister der burmesischen Meditationstradition, der weltweit in Aktion trat und heute im Waldkloster Muttodaya bei Stammbach lebt. Beginn im Burggut in der Waaggasse ist wie immer um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen zum Nulltarif. Gäste sind herzlich willkommen. red