Meister Hammelburg patzt - TV/DJK-Mädchen mit Kantersieg

2. Bezirksliga Ost Männer



TV 1862 Dettelbach - TV Poppenlauer 0:9 (4:27 Sätze).

Trotz des sicheren Meistertitels starteten die Poppenläurer voll motiviert und konzentriert in das Spiel. In den Eröffnungsdoppeln war auf beiden Platten sofort die Dominanz der Gäste zu erkennen. Sowohl das Duo Haack/Hochrein als auch Roth M./Heim waren jeweils mit 3:0 erfolgreich. Hervorzuheben ist, dass das Spitzendoppel Roth M./Heim in der gesamten Saison ungeschlagen blieb und 17 Matches zusammen gewann. Im dritten Doppel ging es knapper zur Sache. Doch einem 1:2-Rückstand für Kiesel J./Martens konnten diese das Match noch drehen. Die darauffolgenden Einzel waren wieder sehr deutlich. Die Spieler des TV Dettelbach hatten der Dominanz des Tabellenführers nichts entgegenzusetzen und konnten sich in den nächsten drei Partien keinen einzigen Satz sichern, sodass Ulrich Haack, Manuel Roth und Andre Heim auf 6:0 erhöhten. Nun war Dominik Kiesel an der Reihe. Auch er gewann bis auf einen unkonzentrierten Satz sehr souverän. Im hinteren Paarkreuz schlugen Michael Mertens und Guido Hochrein auf. Diese fackelten nicht lange herum und holten die letzten beiden Zähler der Partie.





3. Bezirksliga Nord Männer



TSV Brendlorenzen II - SV Ramsthal 1921 9:5 (30:25 Sätze).

Um noch einen Platz in der Tabelle gutzumachen, hätte der SV Ramstahl gegen den TSV Brendlorenzen II gewinnen müssen. Die Gäste fanden gut in den ersten Satz, aber danach kippte die Partie schlagartig zu Gunsten der Heimmannschaft. Sehr gut harmonierten Neder/Kleinböhl, denn sie bezwangen die Topspieler Gebhardt/Böhland klar mit 3:0. Ulrich Neeb brauchte zwei Durchgänge, bis er in das Match gegen Walter Poiger fand. Trotz des hohen Rückstands gab der Gast aus Ramsthal nicht auf und belohnte sich am Ende ganz knapp im Entscheidungssatz mit 11:9. Mit einer guten Vorstellung verkürzte Alexander Ullrich, sodass es nur noch 5:6 stand. Aber nachdem Manuel Kleinböhl hauchdünn im letzten Satz gegen Walter Poiger verlor, hatte der TSV Brendlorenzen seinem Gegner SV Ramsthal den Zahn gezogen.



TSV 1904 Schwebheim - TV/DJK Hammelburg 9:7 (34:29 Sätze).

Das Vater-Sohn-Doppel Graser/Graser gewann mit 3:1 gegen Hahn/Weiglein und brachte den TV/DJK mit 2:1 in Führung. Nachdem das Duell zwischen Henrik Graser und Ingo Protze ziemlich ausgeglichen war, zeigte der junge Hammelburger seinem Kontrahenten die Grenzen auf und besiegte ihn hoch mit 11:4. Schwebheim wendete das Blatt und ging durch zwei Erfolge im hinteren Paarkreuz mit 5:4 in Führung. Dies ließ sich der TV/DJK Hammelburg nicht länger gefallen und gewann prompt die nächsten drei Einzel durch starke Vorstellungen von Tom Hartung, Henrik Graser und Aaron Ziegler. Danach ging der rote Faden jedoch wieder verloren. Die letzten drei Einzel und das entscheidende Schlussdoppel gingen auf das Konto des Gastgebers.



TSV Arnshausen - DJK Hergolshausen 9:0 (27:3 Sätze).

Schon nach den Doppeln, die allesamt mit 3:0 an die Hausherren gingen, war klar, dass dies kein langer Tischtennisabend werden würde. Auch Jochen Hein ließ seinem Gegenüber keinen einzigen Satz und beendete die Saison mit einer bärenstarken 33:1-Bilanz. Das spannendste Spiel bestritt Fabian Rottenberger gegen die gegnerische Nummer Eins, Horst Scherschinski. Doch auch er gewann letztendlich im fünften Satz. Felix Franz zeigte zum Schluss trotz eines unkonzentrierten zweiten Satzes eine souveräne Leistung und sicherte mit 3:1 den finalen Zähler für sein Team.



SV Ramsthal 1921 - SV Schwanfeld 1945 8:8 (32:28 Sätze).

In der ersten Einzelrunde waren die Ergebnisse im vorderen Paarkreuz deutlich. Jürgen Neder verlor gegen Klaus Räder und Alexander Ullrich gewann gegen Frank Räder mit 3:0. In einem starken Match wurde Ulrich Neeb daraufhin alles von seinem Gegenüber Detlef Römmelt abverlangt. Im Entscheidungssatz hatte der Gast aus Schwanfeld das nötige Quäntchen Glück und entschied das Spiel für sich. So lag man zwischenzeitlich mit 2:4 hinten. In der zweiten Einzelrunde spielte der SV Ramsthal stärker auf. Dieses Mal konnten Jürgen Neder und Alexander Ullrich beide klar mit 3:0 gewinnen und verkürzten auf 5:6. Ganz spannend machte es Ulrich Neeb, der in einem nervenaufreibenden Match am Ende die Oberhand behalten konnte und den Entscheidungssatz mit nur zwei Zählern Unterschied für sich entschied. Danach traten Michael Greubel und Frank Greubel an den Tisch und konnten zeigen, was sie spielerisch drauf hatten. Beide Spieler begannen mit einem starken ersten Satz, welchen sie mit 11:7 gewannen. Danach kippten die beiden Spiele. Nach diesen Punktverlusten stand man kurz vor einer Niederlage - 6:8. Schlussendlich gelang es Ramsthal, das Spiel mit 8:8 zu beenden.





Bayernliga Nord Mädchen



TV 1881 Altdorf - TV/DJK Hammelburg 0:8 (1:24 Sätze).

Um noch den bestmöglichen Tabellenplatz herauszuholen, startete Hammelburg hochkonzentriert in die Partie, auch wenn das Quartett gegen den Tabellenletzten schon in der haushohen Favoritenrolle steckte. Diese Favoritenrolle bestätigten sie auch direkt von Beginn an. Beide Doppel, sowohl Höfling/Gabel als auch Moldor/Sell, siegten souverän ohne Satzverlust mit 3:0. Und so ging es weiter. Carla Moldor und Jule Höfling gewannen mit 3:0. Im nächsten Spiel war Annika Sell überraschend deutlich im Vorteil und konnte so ohne Satzverlust einen Zähler beisteuern - 5:0. Lara Gabel zeigte ein schönes Match und baute die Führung aus. In den beiden Duellen des vorderen Paarkreuzes waren die Rollen wieder klar verteilt und die Spielerinnen des TV Altdorf hatten nicht den Hauch einer Chance.





Bezirksliga Ost Jungen



TSV Bad Königshofen II - SV 73 Langendorf 3:8 (16:25 Sätze).

Schmidt/Burdack zeigten im Doppel gegen Haase/Buchs ihre Bestleistung und gewannen sehr stark mit 11:5. Auch Schmid/Huf waren erfolgreich und erhöhten auf 2:0. Robin Schmidt besiegte Konrad Haase, die Nummer Eins des Gastgebers, mit 3:2. Luca Schmid musste sich gegen Julius Buchs geschlagen geben. Durch zwei Siege im hinteren Paarkreuz durch Felix Huf und Elias Burdack ging der SV Langendorf mit 5:1 in Führung. Daraufhin musste man im Duell der vier Topspieler zweimal dem TSV gratulieren, sodass es nur noch 5:3 stand. Doch die vier Jungs fanden ihren roten Faden wieder. In den nächsten drei Einzeln konnte Bad Königshofen nicht mehr viel dagegensetzen und somit gewannen die Gäste hochverdient mit 8:3.