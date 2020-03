Meister für alle Gewerke

Mit Handwerksmeistern aus der Region traf sich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) in der Schreinerei Jahreis. Eingeladen hatte ihn die Bürgermeisterkandidatin der Freien Wähler, Anita Sack.

Aiwanger freute sich über die ungewöhnliche Location dieser Wahlversammlung, "weil wir keine Schickimicki-Partei sind, die in einem Schickimicki-Lokal irgendetwas Veganes trinkt und anderen Leuten die Welt erklärt, sondern weil wir dorthin gehen, wo gehobelt wird, die Brotzeit auf dem Tisch steht und man sich direkt austauscht." Er machte deutlich, dass er sich nicht nur für den Mittelstand, sondern auch für die alte Wirtshauskultur einsetzt.

Immer mehr junge Menschen würden sehen, "dass das Handwerk wieder Zukunft hat", sagte der stellvertretende Ministerpräsident. Immer mehr moderne Maschinen würden unangenehme Arbeiten übernehmen. Der Freistaat habe einen Digitalisierungsbonus aufgelegt, 500 Firmen profitierten davon, und zwar monatlich.

Das Handwerk benötige heute bestens qualifizierte Mitarbeiter. "Wir wollen den Handwerksmeister wieder in allen Gewerken. Damit wird das Qualitätsniveau gehoben." Man strebe an, deutlich mehr berufliche Qualifikation in die Gymnasien zu bringen. Auch das Thema "Digitalisierung" werde neue Berufe bringen, an die man heute noch gar nicht denke.

Grußworte sprachen MdL Rainer Ludwig und Landrat Klaus Peter Söllner. Kreishandwerksmeister Günther Stenglein meinte, dass die Mehrwertsteuer für die Handwerksbetriebe zunehmend zum Problem werde. Kreisjagdberater Clemens Ulbrich konfrontierte den Staatsminister mit dem Anstieg der Wildschweinpopulation in der Region. Rei.