Meister Adebar genießt den Abschiedsschmaus

Ein letztes Mal haben sich die Störche am Montag den Magen vollgeschlagen. Mehr als 30 hat unser Mitarbeiter Dieter Gropp an den Weihern am Stadtrand von Höchstadt Richtung Herzogenaurach gezählt. Die Weiher sind, wie es sich für einen Monat mit "r" gehört, bereits abgefischt. Verbliebene Pfützen sind gefundenes Fressen für die Störche gleich zu Beginn der Karpfensaison. Doch jetzt hat Meister Adebar sich aus dem Staub gemacht gen Süden. Als Dieter Gropp am Dienstagmorgen den Blick über Weiher und Felder gleiten ließ, sah er nur noch die Altstörche, die bei uns überwintern werden. Während die Karpfen jetzt, pfeffrig gebraten, über die Theken der traditionsreichen Gaststätten wandern. dg/ew