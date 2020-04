Die zunehmende Zahl der Störche in Herzogenaurach macht sich vor allem durch lautes Geklapper in den frühen Morgenstunden oder am Abend bemerkbar. Bei ihnen scheint es sich um "Gesellschaftsstörche" zu handeln. Denn anstatt die Ausweichquartiere auf der Carl-Platz-Schule zu würdigen, ziehen sie es vor, in der Innenstadt und hier vor allem in der Hauptstraße um die Schornsteine der hochgiebeligen Häuser zu rangeln und auch Luftkämpfe auszutragen. Ein hartnäckiges Paar auf dem Schlossdach hat überdies ja schon für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt (der FT berichtete). Jedenfalls scheint es Adebar in der Innenstadt zu gefallen. Auch auf der evangelischen Kirche hat sich wieder ein Paar niedergelassen. Manche halten von den Erkern des Türmersturms aus nach geeigneten Nistplätzen Ausschau. maw