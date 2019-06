Meißner übergibt Führerschein an Urenkelin von Arthur Goldmeier

Es war ein sehr bewegender Moment am Mittwochnachmittag im Kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes und ein ganz besonderer Anlass: Landrat Christian Meißner (CSU) empfing die Urenkelin und die Ururenkelinnen von Arthur Goldmeier - Lori Gallo mit Mann Frank, ihren Töchtern Olivia und Julia sowie ihren Nichten Bailay, Sara und Jenny Domenick - und gab ihnen den Führerschein ihres Ur- bzw. Ur-urgroßvaters zurück.

Arthur Goldmeier war einer jener jüdischen Mitbürger, denen 1938 die Führerscheine entzogen worden waren. Die Führerscheine waren bei Arbeiten im Rahmen der Digitalisierung am Landratsamt Lichtenfels gefunden worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf Anregung von Landrat Christian Meißner hatte sich das P-Seminar 2pg des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels in einer Projektarbeit auf Spurensache nach den Inhabern begeben und deren Schicksale rekonstruiert. Sie fanden deren Nachfahren in Israel, Argentinien und den USA und nahmen Kontakt auf.

"Es war sehr emotional für mich, als ich vor rund einem Jahr den Brief aus Lichtenfels bekam", schildert Lori Gallo. Mit ihrer Mutter, Verwandten und Bekannten habe sie Details aus dem Leben ihres Urgroßvaters zusammengetragen und für das P-Seminar nach Lichtenfels geschickt. Entstanden sei nicht nur eine rege Korrespondenz, sondern auch eine sehr enge Verbundenheit. Mit ihrer Großmutter war Lori Gallo bereits einmal vor 38 Jahren in Bamberg und auf Spurensuche, erzählt sie. Ihre Großmutter sei in Bamberg geboren.

"Ich freue mich sehr, Sie heute in Lichtenfels begrüßen und ihnen die Papiere übergeben zu dürfen. Das ist für mich ein sehr bewegender Moment", sagte der Landrat. Die Projektarbeit der Abiturientinnen und Abiturienten habe damit Großes bewirkt - neue Freundschaften über Kontinente hinweg. red