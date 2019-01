Meißel unter Autoreifen platziert

In der Zeit von vergangenem Dienstag bis Donnerstag wurde versucht, einen Reifen eines grauen Hyundai Accent zu beschädigen. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz in der Burker Straße. Hinter einem der Räder sei ein Meißel so platziert worden, dass sich dieser beim Wegfahren in den Reifen gebohrt hätte, meldet die Polizei Forchheim. Die Besitzerin des Fahrzeuges bemerkte dies, so dass kein Schaden entstanden ist. Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Hinweise an die Forchheimer Polizei unter 09191/70900. pol