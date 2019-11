"Meise" ist zu Gast

Der Veranstaltungsservice Bamberg teilt mit, dass die Hanuta-Gonzales-Show mit dem Titel "Brunzhummlblöda Blunzn" am morgigen Samstag, 30. November, in Hirschaid nicht in der Mensa in der Mittelschule stattfindet, sondern im Schützensaal der Brauerei Kraus. Beginn ist um 20 Uhr. Arnd Rühlmann schlüpft in die eigenwillige Bühnenrolle und kredenzt die größten Hits der "Meise aus Gaustadt". red