Meinungsänderung kommt teuer zu stehen

Sachschaden in Höhe von 25 000 Euro entstand bei einem Autounfall am Dienstagnachmittag in der Rodezstraße. Eine VW-Polo-Fahrerin und ein Audi-Fahrer blinkten dort zeitgleich zum Linksabbiegen in die Kirschäckerstraße und brachten vorerst ihre Autos zum Stehen. Beim Abbiegen selbst jedoch entschied sich der Audi-Fahrer, nun doch geradeaus weiterzufahren. Da dies für die Polofahrerin unverhofft kam, konnte sie nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr dem Audi in die rechte Fahrerseite. Beide Fahrer blieben unverletzt.