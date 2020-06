"Meine Welt nach Corona"

Der Münnerstädter Bürgermeister Michael Kastl lädt alle Münnerstädter Kindergarten- und Grundschulkinder über die Pfingstferien zur Teilnahme an einem Malwettbewerb ein. Das Thema heißt: "Darauf freue ich mich, wenn Corona vorbei ist?" Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Alle Bilder werden im Rathaus ausgestellt; das Gewinnerbild soll das Büro des Bürgermeisters schmücken. Die ersten drei Plätze sind mit MünnerCards dotiert. Die Bilder können bis 14. Juni in der Touristen-Info im Deutschordensschloss abgegeben werden: Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 10 bis 15 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag, 12 bis 17 Uhr. Jedes Kind, das ein Bild abgibt, erhält dort eine kleine Belohnung. Benötigt werden neben dem Bild Name, Alter und Kontaktdaten des Kindes eine Einverständniserklärung der Eltern. red