"Meine Mutter arbeitet" - Vereinbarkeit von Familie und Beruf meistern

Balance leichtgemacht: In der Region Coburg-Lichtenfels soll Berufseinsteigerinnen in einer kostenlosen Workshop-Reihe der unumgängliche Spagat zwischen Beruf und Familie erleichtert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg. Im Gemeinschaftsprojekt zeigen die Beauftragten für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit, Nicole Krank, des Jobcenters Coburg-Land, Katja Eideloth. sowie des Jobcenters Lichtenfels, Franziska Hittinger, Wege für eine bessere Balance im neuen Beruf auf. Sie geben Ideen und Tipps für einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag. Dazu gehören kreative Bewerbungen, wichtige Fakten rund um die Rente und ein gut abgestimmtes Zeitmanagement. Da der Wiedereinstieg nach einer längeren Familienphase herausfordernd sein kann, gehen Referentinnen der Concilia-Servicestelle für Frauen in beruflichen Fragen hier auch darauf ein, wie Frauen ihre eigene Widerstandsfähigkeit stärken sowie Stress abbauen. Die Veranstaltungen finden von Mitte Februar bis Dezember 2019 in Räumen des Mehrgenerationenhauses Michelau, des Jobcenters Coburg Land sowie in der Agentur für Arbeit statt. Die Teilnahme ist kostenlos. red