Meine Maske und Ich

Das Thema Mundschutz kannte ich bis vor wenigen Wochen nur aus einem sportlichen Zusammenhang: Die Kunststoffschiene, die ich mir auf die obere Zahnreihe drücke, bevor ich in den Ring steige. Sie schützt meine Zähne, wenn Schläge durch die Deckung gehen – so zumindest die Theorie... Bei den Mundschutzen, oder -schützern, – ich bin mir noch nicht ganz sicher, was die Mehrzahl ist –, die ich aktuell trage, ist der Effekt genau entgegengesetzt: Durch das Tragen schütze ich mein Gegenüber – vor dem Corona-virus. Es ist also sinnvoll, macht es aber nicht immer leichter: Mit meiner düster-schwarzen Variante vor Mund und Nase komme ich mir in Geschäften manchmal eher wie ein Gauner, weniger wie ein pflichtbewusster Bürger vor.

Dass der eine oder andere Käufer mit seiner FFP2-Maske entfernt an Hanibal Lecter erinnert, macht die Situation nicht unbedingt besser. Zudem sammelt sich der Schweiß im Gesicht und der Gummizug lässt die Ohren abstehen. Kurzum: Es ist eine befremdliche Atmosphäre und bequem geht sicher anders.

Die vergangenen Wochen haben mich also Respekt gelehrt: Für manche Berufsgruppen ist ein Mund-Nasen-Schutz ein elementarer Bestandteil der Arbeit. Ich muss das Ding selten tragen – und bin froh darum! Doch die Phasen mit Maske werden auch für mich länger.

Als Zeitungsreporter muss ich selbst in der Corona-Krise gelegentlich auf Außentermine. Aktuell geschieht das auch mit einem Mundschutz, viel Abstand und ohne Händedruck. Dadurch kann manchmal eine soziale Distanz zum Gesprächspartner entstehen. Hinzu kommen Probleme rein praktischer Natur. Zum Beispiel wenn der Gesprächspartner Brillenträger ist – seine Gläser beschlagen in einer Tour. Manchmal muss ich auch meine Fragen wiederholen, da sie unter dem Stoff nach einem gedämpften Genuschel klingen. Die allermeisten Gespräche führe ich aktuell also am Telefon. Denn Gott sei Dank schlüpfen diese verfluchten kleinen Corona-Biester nicht durch den Hörer.

Am Ende des Tages liegen dann auch zur Abwechslung mal keine Masken zur (vermeintlichen) Corona-Abtötung im Ofen – eine Pizza ist mir dort auch viel lieber. In Sachen Mundschutz hoffe ich auch, dass der Spuk bald vorbei ist und ich nur noch die Kunststoffschiene für den Kampfsport brauche – da sehe ich meinen Gegner wenigstens.