Die BN-Ortsgruppe beteiligt sich an der überregionalen Müllsammelaktion "Mein Main muss sauber sein" mit einem eigenen Termin am Samstag, 6. April, von 13 bis 17 Uhr. Treffpunkt für alle Helfer ist um 13 Uhr in der Himmelreichstraße 1. Geplant ist, den Mainabschnitt von der Einsatzstelle Ebensfeld bis zur Kläranlage vom Ufer aus und mit einem eigenen Boot im Wasser zu säubern. red