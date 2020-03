"Vorhang auf und Bühne frei" heißt es am Samstag, 14. März, für die Theatergruppe des Radfahrvereins Concordia Altenkunstadt und das Lustspiel "Mein Hof und dein Hof". Das Ensemble um Leiterin Petra Maile setzt mit dem vergnüglichen Schwank die 107-jährige Laienspieltradition der Radler fort. Drei weitere Aufführungen folgen.

Monatelang haben die acht Darsteller Texte gelernt und Szenen geprobt. Mit der Komödie "Mein Hof und dein Hof" aus der Feder von Erich Koch haben Maile und ihre Truppe eine gute Wahl getroffen. Worum geht es in dem Dreiakter? Bäuerin Josefa möchte unbedingt den Hof ihres Konkurrenten Hugo an sich reißen. Walburga, die die Gabe besitzen soll, Menschen mit Gebeten ins Jenseits zu befördern, soll ihr dabei helfen. Was Josefa nicht weiß: Der kranke Hugo, der im Grunde putzmunter ist, hat es auf ihren Besitz abgesehen.

Maile leitet seit zwölf Jahren

Zusammen mit dem Arzt Balduin heckt er einen Plan aus. Doch damit nicht genug: Auch Josefas Tochter Martha spekuliert auf den Besitz. Vergnügliches Chaos ist vorprogrammiert. "Mehr wird nicht verraten", schmunzelt Petra Maile, die seit zwölf Jahren die Theatergruppe der Concorden leitet. "Auf jeden Fall werden die Zuschauer am Ende mit durchtrainierten Lachmuskeln nach Hause gehen", verspricht die Ensemble-Chefin. Maile verkörpert die temperamentvolle Bäuerin Josefa, während Albert Spörlein in die Rolle des "sterbenskranken" Hugo schlüpft. Als "Schauspieler« stehen außerdem auf der Bühne: Ingrid Vonbrunn, Marco Neidhart, Benedikt Wicklein, Philipp Schunk, Karin Daumann und Tanja Kerling. Caroline Sladkowski sitzt im Souffleurkasten. Für das Schminken ist Melitta Kodisch zuständig, für das Frisieren Petra Kleuderlein. Elke Kleuderlein und Anja König zeichnen für die Bühnengestaltung verantwortlich.

Die Premiere am Samstag, 14. März, beginnt um 19.30 Uhr in der Grundschulturnhalle. Weitere Aufführungen sind für den 21., 22. und 28. März geplant. Beginn ist um 19.30 Uhr. Lediglich bei der Familienvorstellung am Sonntag, 22. März, hebt sich der Vorhang bereits um 18 Uhr. In den Pausen werden im Vorraum der Halle Getränke und ein Imbiss serviert. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Bauernhof-Laden Schuster und an der Abendkasse. bkl